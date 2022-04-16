"Допоможіть ЗСУ захистити Луганщину та вигнати ворога": Гайдай просить негайно евакуюватися

Ситуація в області загострюється.

Голова Луганської обласної військовї адміністрації Сергій Гайдай вкотре звертається до мешканців регіону і просить не зволікати з евакуацією.

Про це він сказав у своєму відеозверненні 16 квітня.

Він наголосив: "Про Луганщину подбають ЗСУ". За словами Гайдая, ситуація в області загострюється. Російські окупанти не полишають спроб захопити вільні міста області, але зазнають втрат.

"На фоні постійних поразок, рашисти гатять по мирних. Ситуація загострюється, Луганщина постійно палає від влучань ворожої зброї, стає важче пробиватися в населені пункти, щоб привезти допомогу. Доступ вже ускладнений, навіть до Кремінної. Відлік розпочато, погода скоро зміниться, вже не так багато часу до, сакральної для орків дати - 9 травня. Встигніть поїхати! Допоможіть ЗСУ захистити Луганщину та вигнати ворога",- наголосив керівник ОВА.

Як повідомляв очільник Луганщини, станом на 16 квітня російські війська готові до наступу на Донбасі. Наступ може розпочатися одночасно на Луганському та Донецькому напрямках. Так, Попасна і Рубіжне за рівнем руйнувань вже стали схожими на Маріуполь.

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