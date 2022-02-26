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Допоможіть зупинити війну Росії проти України: Володимир Кличко звернувся до демократичного світу

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Допоможіть зупинити війну Росії проти України: Володимир Кличко звернувся до демократичного світу

Весь світ — всіми можливими способами — має зосередити свої зусилля на тому, щоб ця війна припинилась, сказав він.

Відомий боксер Володимир Кличко звернувся до демократичного світу із закликом негайно допомогти зупинити війну Росії проти України.

Про це повідомляє пресс-служба мера Києва Віталія Кличка. 

"Зупиніть війну, яку почала Росія!", — звернувся англійською мовою Кличко. 

"Друзі, поширюйте серед ваших англомовних знайомих. Весь світ — всіми можливими способами — має зосередити свої зусилля на тому, щоб ця війна припинилась!", — попросив Володимир Кличко. 

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