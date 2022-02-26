Допоможіть зупинити війну Росії проти України: Володимир Кличко звернувся до демократичного світу

Весь світ — всіми можливими способами — має зосередити свої зусилля на тому, щоб ця війна припинилась, сказав він.

Відомий боксер Володимир Кличко звернувся до демократичного світу із закликом негайно допомогти зупинити війну Росії проти України.

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Про це повідомляє пресс-служба мера Києва Віталія Кличка.

"Зупиніть війну, яку почала Росія!", — звернувся англійською мовою Кличко.



"Друзі, поширюйте серед ваших англомовних знайомих. Весь світ — всіми можливими способами — має зосередити свої зусилля на тому, щоб ця війна припинилась!", — попросив Володимир Кличко.