"Допоможуть лише в одному": в Третій штурмовій висловилися про потребу України в трудових мігрантах

Завезення до України трудових мігрантів через демографічну кризу і дефіцит кадрів — це загроза втратити країну.

Таку думку висловив Максим Жорін "Мосе", екскомандир полку "Азов", підполковник ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр.

"Це все повна діч. Мігранти допоможуть нам лише в одному — втратити країну. А під час війни будь-які заяви на цю тему взагалі звучать як: "Ви, українці, вмирайте, а замість вас привезуть інших, хто тут буде працювати", — додав він.

На думку Жоріна, виступати за завезення мігрантів в Україну можуть лише ті, "для кого нація та країна абсолютно нічого не значать".

"Працювати ми маємо над поверненням додому українців, особливо молоді, а не думати, як замінити своє населення чужими національностями. Тим більше ми, як США, літаками їх потім нікуди не вивезем", — сказав екскомандир полку "Азов", підполковник ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр.

Нагадаємо, демограф Олександр Гладун раніше ошелешив прогнозом Він розповів про демографічну ситуацію в Україні та можливі шляхи виходу з кризи. Що буде з народжуваністю, яким може бути співвідношення чоловіків та жінок після закінчення війни та як можливо продовжити тривалість життя українців. Усі деталі – читайте в ексклюзиві TSN.ua.

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