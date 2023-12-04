Доповідь від зовнішньої розвідки і робота мобільних вогневих груп: головне зі звернення Зеленського

Президент розповів, що Асамблея Міжнародної морської організації ухвалила резолюцію на підтримку зусиль України у Чорному морі.

Увечері, 4 грудня, президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Атака дронів

Передусім президент відзначив воїнів мобільних вогневих груп. За його словами, тільки за минулу ніч під час чергового нальоту "Шахедів" вдалося знищити 18 дронів – тобто більшість.

"І більшість зі знищених – результат саме мобільних вогневих груп. Минулої ночі гарно відпрацювали мобільні вогневі групи в Миколаївській, Херсонській, Івано-Франківській та Кіровоградській областях", – сказав глава держави.

Також він відзначи воїнів Повітряних сил – льотчиків, інженерів, зенітників та підрозділи ППО Сухопутних військ.

Асамблея Міжнародної морської організації ухвалила резолюцію на підтримку України

Сьогодні Асамблея Міжнародної морської організації ухвалила резолюцію на підтримку українських зусиль у Чорному морі з відновлення судноплавства й роботи нового "зернового коридору". Зеленський назвав це "важливим результатом для України на міжнародному рівні".

Президент нагадав, що цей експортний коридор дозволив перевезти понад 7 мільйонів тонн вантажів.

"І це дуже вагомо – це наша економіка. І не лише робота портів та аграріїв, а й багатьох інших та суміжних галузей. Мільйони робочих місць в Україні залежать від експорту, який здатна забезпечити наша держава", – пояснив він.

"Укрзалізниця"

Зеленський повідомив, що тільки за один листопад "Укрзалізниця" перевезла 14 мільйонів тонн вантажів. Це рекордний показник за час від початку повномасштабної війни.

"Фіксуємо хорошу роботу залізниці на напрямах як експортних, так і імпортних, і у внутрішніх перевезеннях", – сказав він.

Розвідка

Президент сьогодні заслухав доповідь керівника зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка "щодо того, чого варто очікувати Україні, до чого готуватися".

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Зеленський: доповідь від зовнішньої РОЗВІДКИ, рекорд "Укрзалізниці" і робота сил ППО