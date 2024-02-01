Доправили у стані клінічної смерті: в одеській лікарні помер 8-річний хлопчик

В одній із лікарень Одеси помер 8-річний хлопчик, якого доправили вже у стані клінічної смерті.

Про це повідомили у поліції Одеської області.

Відомо, що хлопчик помер у приймальному відділенні хірургії дитячої лікарні на вулиці Воробйова — дитину привезли з області, але лікарі не змогли надати допомогу.

Хлопчик перебував у стані клінічної смерті, яка за годину переросла в біологічну — медики не зуміли врятувати життя.

Поліцейські вирішують питання про початок досудового розслідування за статтею 115 з позначкою "природна смерть". Правоохоронці очікують на розтин і висновки судмедекспертів — тільки тоді буде остаточно зрозуміла причина.

Як повідомлялося, на Черкащині немовля померло від отруєння алкоголем. Судитимуть горе-матір. Їй загрожує до п'яти років ув'язнення.

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