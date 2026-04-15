Дорадчу раду ДТЕК очолив колишній посол США Джеффрі Пайятт

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«ДТЕК з радістю повідомляє про призначення Джеффрі Пайятта, колишнього Посла Сполучених Штатів Америки в Україні, новим Головою Дорадчої ради. Це призначення посилить місію Ради як платформи для надання незалежних, високорівневих рекомендацій Групі ДТЕК з питань енергетичної безпеки та стійкості, довгострокового відновлення і сталого розвитку», - йдеться в ньому.

Зазначається, що на новій посаді Посол Пайятт очолить роботу Дорадчої ради, забезпечуючи, щоб її колективна експертиза перетворювалася на практичні, прикладні рекомендації.

Пайятт наголосив, що він буде працювати над тим, щоб робота Ради забезпечувала практичні, високоефективні напрацювання, які посилюватимуть енергетичну стійкість України, сприятимуть її інтеграції з Європою та поглиблюватимуть співпрацю між Україною, США та нашими міжнародними партнерами.

«Посол Пайятт має винятковий досвід у момент, коли енергетичне майбутнє України є невіддільним від глобальної безпеки та трансатлантичної співпраці. Його лідерство посилить роль Дорадчої ради як джерела практичних, незалежних рекомендацій у той час, коли ми працюємо над зміцненням енергетичної стійкості, прискоренням відновлення та поглибленням інтеграції України з Європою та її партнерами», - підкреслив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.