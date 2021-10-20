Дорікав за пияцтво: на Рівненщині син до смерті побив 85-річного батька

Дорікав за пияцтво: на Рівненщині син до смерті побив 85-річного батька

Між чоловіками постійно виникали конфлікти. Батько дорікав синові за те, що він пиячить.

У місті Дубно Рівненської області 60-річний син до смерті побив 85-річного батька. Зловмисника розлютило, що старенький вкотре дорікнув йому через зловживання алкоголю.

Про це інформує поліція Рівненщини.

Вчора, 19 жовтня, до місцевої лікарні без свідомості, з численними травмами та переломами ребер, привезли 85-річного дубенчанина. Попри проведені реанімаційні заходи життя чоловікові врятувати не вдалося.

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Медики повідомили про інцидент правоохоронців. Як з’ясувалося, між чоловіками постійно виникали конфлікти. Батько дорікав синові за те, що він пиячить. Остання сварка в сім’ї виникла минулої неділі. Тоді син побив батька, але той не став нікому про це розповідати. "Швидку" викликала онука, яка навідалася до будинку і побачила непритомного дідуся.

У скоєному зловмисник зізнається, проте стверджує, що не бажав смерті батькові. Наразі вирішується питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. За скоєне чоловікові може загрожувати до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Дубні 17-річний підліток вбив власну прабабусю, бо не дала йому грошей.

Раніше повідомлялося, що у Дубні водій збив візок з немовлям на переході, який мама везла пішохідним переходом.

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