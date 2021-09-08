Дорофєєва, "БеZ Обмежень" та Dagamba: як і коли у Дніпрі святкуватимуть День міста

Дорофєєва, "БеZ Обмежень" та Dagamba: як і коли у Дніпрі святкуватимуть День міста

Основна частина святкування відбудеться в суботу, 11 вересня.

Дніпро готується зустрічати 245 день народження. На честь свята в різних куточках міста влаштують ярмарки та концерти, а ввечері для городян виступить популярна українська поп-співачка.

Програму святкування анонсували в пресслужбі Дніпровської міськради.

Так, святкування відбуватиметься 11 і 12 вересня в усіх районах міста. Водночас найбільше активностей буде зосереджено в центральній частині і на площі Шевченка. І саме у суботу.

З самого ранку на Чевонокам’янському озері, в парку Придніпровський, а також в парках Зелений гай, Шевченко і Глоби для місцевих проводитимуть святкові концерти, dj-шоу, фестивалі та ярмарки.

О 15:00 на головній сцені, встановленій на Фестивальному причалі, почнеться виступ популярних українських артистів. Відкриє концерт DJ Tapolsky, після нього глядачів чекає концерт співачки Наді Дорофєєвої, груп Dagamba і "БеZ Обмежень".

“Завершуватиме цього дня концертну програму на Фестивальному причалі відомий диджей з Франції Joachim Garraud, який вже втретє відвідуватиме Дніпро, і цього разу він підготував феєричне шоу спеціально до Дня міста. Свято на набережній закінчиться грандіозним шоу вогню, світла та лазерів”, — розповіли в пресслужбі Дніпровської міськради.

Нагадаємо, що у Дніпрі під час лінійки першокласник жваво станцював під українську народну пісню і став героєм соціальних мереж.

Новини України: в Дніпропетровській області парашутисти виконали гопак на висоті понад 4 кілометри

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання