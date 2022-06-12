Дорофєєва довела до сліз виступом з 13-річною дівчиною з Миколаївщини, у голову якої влучив уламок снаряда

Українська співачка Надя Дорофєєва виступила на благодійному матчі "Динамо" U16 в Іспанії.

Разом з Надею Дорофєєвою виступила 13-річна Соня з Миколаївщини. На початку березня їй у голову влучив уламок снаряда. Лікарям столичного Охматдиту вдалося його дістати.

Після операції Соня розповіла журналістам ТСН, що мріє навчитися грати на гітарі. А тепер, разом з Дорофєєвою, Соня виступила на стадіоні в Барселоні на благодійному матчі Динамо. На ньому збирали кошти, щоб підтримати українські медичні заклади, йдеться у сюжеті ТСН.

Соня дуже мріяла виступити разом з улюбленою артисткою. Це мрія, яка ще два місяці тому здавалася Соні нездійсненною.

Її праві рука та нога майже не рухалися. На початку березня під час обстрілу на Миколаївщині Соні в голову влучив уламок снаряда. Дівчинку спершу прооперували миколаївські лікарі, а сам уламок діставали вже в столичному Охматдиті. Тоді Соня поділилася своєю мрією про гітару. Після виходу сюжету глядачі ТСН подарували дівчинці одразу два музичні інструменти, а музикант Євген запропонував почати вчити її грі на гітарі.

До Іспанії учасницю проєкту "Здійсни мрію" – 13-річну Соню запросили виступити разом із українськими зірками під час благодійного футбольного матчу 16-річних динамівців, які гратимуть з каталонською командою.

Разом із Сонею до Барселони їздили її мама та молодший брат Артем. Перед виступом у неї спершу була екскурсія містом, а потім шопінг. Бо з одягу в неї було лише те, що вдалося вивезти з Миколаєва.

На благодійному матчі Соня стала особливою гостею. У перерві між таймами дівчинка акомпонувала на гітарі співачці Дорофєєвій.

Після виступу до неї один за одним підходили земляки. Її підтримували із трибун. А потім, як у справжньої зірки, просили автограф і сфотографуватися.

Тепер на Соню чекає кількамісячна реабілітація в Швейцарії. Соня мріє тільки про те, щоб її рука та нога повністю відновилися. А виступів, вона впевнена, попереду на неї чекає ще дуже багато.

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