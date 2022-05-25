Дорога прострілюється, але пересування можливе: в Луганській ОВА спростували інформацію, що окупанти відрізали "дорогу життя"

Дорога прострілюється, але пересування можливе: в Луганській ОВА спростували інформацію, що окупанти відрізали "дорогу життя"

У Луганській області траса з Лисичанська на Бахмут функціонує.

У Луганській ОВА спростовують інформацію, яку поширюють ЗМІ, що траса перекрита.

Кілька годин тому журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у фейсбук повідомив, що траса на Лисичанськ перекрита.

"Російські війська вчора вийшли на трасу Бахмут - Лисичанськ у районі сіл Нагірне та Білогорівка (це друга Білогорівка, село на трасі, на відміну від Білогорівки на березі Сіверського Донця). Траса перекрита. Другий день у цьому районі йдуть боі. Всього сім діб ворог намагається прорвати нашу оборону та перехопити трасу. Противник прагне закріпитись та розширити зону прориву", - написав Бутусов.

ЗМІ підхопили поширену журналістом інформацію, але у Луганськй ОВА її спростували.

"Луганщина не відрізана! Траса "Лисичанськ-Бахмут" не перекрита. Доступ до Лисичанська та Сєвєродонецька є.

Пообіді ЗМІ почали поширювати новину про те, що окупанти нібито відрізали "дорогу життя".

Це не відповідає дійсності. Дорога прострілюється, але ми сьогодні вже змогли завезти гумвантажі. Станом на 13 годину пересування дорогою можливе.

Деякі заголовки, взагалі, викликають обурення. Писати "Росіяни перерізали сполучення трасою Лисичанськ-Бахмут. Луганщина в котлі?" безвідповідально і маніпулятивно. Свої припущення залиште при собі. Чи думали Ви про те, що буде з рідними захисників, які боронять Луганщину та родичів тих, хто залишився в області, коли вони це прочитають? Який котел?

Подумайте про людей", - заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Він закликав громадян довіряти лише офіційним джерелам інформації.

Нагадаємо, що Луганська область повністю залишилась без газу. Російські окупанти зруйнували останню газорозподільну станцію, також було травмовано працівника цієї ГРС.

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