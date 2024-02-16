"Дорога всіяна трупами": розповіді військових, які вибралися із пекла Авдіївки

"Все дійшло критичної точки”. Це слова одного з обронців Авдіївки. Він та його побратими були змушені відступити зі своїх позицій, щоб вийти з російського оточення. Вибравшись із самого пекла, будучи пораненим, Віктор Біляк видав усю правду про справжню ситуацію в Авдіївці.

Як українські воїни героїчно боронять місто, чи загрожує ЗСУ оточення в місті - в ексклюзиві TSN.ua.

Відверте звернення оборонця Авдіївки

Цей відвертий пост від бійця має побачити кожен українець. Віктор Біляк зі 110-ї Окремої механізованої бригади довгий час боронив “Зеніт” - один із найвідоміших та найміцніших укріпрайонів в Авдіївці. Місто, що впродовж 10 років тримало ворожу навалу, потроху переходе в руки ворогу. В запеклих боях зайняли рашисти і “Зеніт”, спершу охопивши ЗСУ в оточення. За словами бійця, евакуація з “Зеніту” була пеклом.

"Збереження особового складу, вивіз зброї та обладнання, грамотне мінування та спалення тих залишків, які ми називали позиціями. Гарно було б, але ні". Як і в політиці, ніхто не любить непопулярних рішень. Вивід особового складу, ні, інше діло, героїчна оборона. За це можна і підвищення отримати. Було дві спроби виходу. В першу ніч, 14 лютого, пішла перша десятка. Якій довелось вступити в стрілецький бій. Артилерія вже була наведена. Тільки троє поранених добралося назад. І якщо двоє добралося по темноті. То евакуація останнього відбулася вже зранку. І я, та ще троє добровольців, його несли", - йдеться у повідомленні.

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За словами бійця, найважча ситуація була з пораненими. Тягти 300-их на собі під щільним вогнем противника вийде не в кожного, а евакуаційна машина до них так і не доїхала.

"Евак не приїхав. Остання група покинула бункер. А цей діалог по рації, ранив нас в самі наші глубини", - додав він.

Пекло в Авдіївці

В одному зі своїх минулих постів Біляк також скаржився на проблеми з ротацією, а точніше її відсутність. За словами захисника, він воює він уже 23-й місяць і за весь час лиш кілька разів виїжджав в тил. Ще більше ситуація загострилась в Авдіївці, бо ворог намагається взяти місто в оточення.

"Вели війну з противником по фронту, взагалі без проблем. Окей, тепер ще лівий фланг, добре, якось буде. О ні, тепер і правий фланг. Ну в нас хоча б є тил! Почали нападати ще й ззаду. Агов, невже це не дзвоник. Напад зі всіх сторін, це як перекриття кисню і так потопаючому. Логістика мінус. Ресурс не доїхав, солдат увійшов в дефіцит. Та й незрозуміло, а що його взагалі до цього живило. Бо розклад такий, що як виїхав один раз у відпустку на 10 днів, то вже за щастя. То я "щасливчик", що в таку відпустку з'їздив, так ще й потім уламки шиєю зловив. Місяць дома, кайф", - пише у повідомленні.

Україна на межі втрати Авдіївки

Про це з посиланням на українських військових повідомляє видання The Washington post. Як пишуть журналісти, Путін поставив своїй армії завдання якнайшвидше захопити місто, щоб встигнути продати цей успіх на прийдешніх виборах в Росії. Відхід з укріпрайону “Зеніт”, про який розповідав Віктор Біляк, підтверджують і аналітики проекту Deep State. Підтвердили втрату україсньких позицій і в американському існтитуті вивчення війни

В повідомленні інституту було зазначено, що дані, представлені на карті бойових дій, вказують на наступ російських військ на південну околицю Авдіївського коксохімічного заводу на північному заході Авдіївки, а також захоплення позиції Сил оборони "Зеніт" між Авдіївкою і селищем Спартак на околиці тимчасово окупованого Донецька.

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“Російські війська можуть завершити оточення деяких українських підрозділів, якщо українські війська не відійдуть або не проведуть успішних контратак”, — додають аналітики.

Україна триматиметься за Авдіївку?

В планах українського ж командування, схоже, якомога довше тримати місто, навіть попри скепсис у медіа. Командувач угрупованням “Таврія” генерал Тарнавський заявив, що станом на вечір 15 лютого українська армія утримує Авдіївку та підсилює гарнизон новими підрозділами. Того ж дня стало відомо про підсилення авдіївського гарнізону однією з найдосвідченіших українських бригад - 3-ою окремою штурмовою. Її бійці виклали відео, як вони прориваються в місто на техніці. За словами бійців, ситуація там безпрецедентна. Навіть ті, хто обороняв Бахмут не могли уявити таке. Росіяни нещадно давлять “м’ясом”.

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Окремі батальйони 3-ї ОШБр провели рейд у захоплені ворогом райони Авдіївки. Сили противника на нашому відрізку складають орієнтовно 7 бригад.

"Наші бійці демонструють безпрецедентний героїзм. Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових, і нових бригад, які заводить противник", — заявляє командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький.

3-тя штурмова в Авдіївці

Хоч про це і стало відомо лише 15 лютого, перекинули штурмовиків в Авдіївку раніше. У бригаді кажуть, що їм своїми силами вдалося вивести з ладу 2 ворожі бригади. Але ворог активно проводить ротацію та докидує свіжого “м’яса”. Наразі Третя штурмова, яка складається в тому числі із бійців маріупольского Азова, передислокована на Авдіївський коксохіміний завод - один із останніх українських рубежів, який поки не по зубах окупантам. Гігантське підприємство нагадує місто в місті, має тунелі та бомбосховища.

Росіяни закидують завод авіабомбами та навіть намагаються викурити українців хімічною зброєю.

По 60 авіаційних бомб — удень і вночі, ворожі обстріли з артилерії та РСЗВ. Безперервні штурми на броньованій техніці та навали піхоти противника.

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Окупанти застосовують фосфорні снаряди, від яких відбувається загоряння цистерн з мазутом. Отруйний смог розповсюджується всією територією заводу.

Але наші підрозділи продовжують гідно протистояти противнику, ведуть оборону та завдають ворогу рекордних втрат.

Детальніше про оборону заводу розповів боєць з позивним “Вара”, який з побратимами боронить місто. Каже, кровожерливість ворога їх не дивує.

"Попри відбивання танкових атак, важкі бої з переважаючими силами противника, сотні КАБів на день, пакети градів , ФПВ , скиди - ворог зробив очікувану річ... Фосфорними зарядами запалив цистерни з мазутом які зберігалися на АКХЗ (Авдіївський Коксохімічний Завод) При горінні ця отруйна речовина має вкрай тяжкі наслідки для здоровʼя та навіть життя наших бійців", - йдеться у повідомленні.

Вітер та тиск змінюються, тому цей чад затягнув всю територію та навколо АКХЗ. Випадки отруєння особового складу постійно зростають.

16 лютого в ефірі телемарафону “Єдині новини” пресофіцер 3 штурмової Олександр Бородін докладно розповів про ситуацію в місті. За його словами, в подібній ситуації бійці ще не було, бо ворог має значно більші ресурси.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що детально розуміє, що відбувається в Авдіївці, та перебуває в контакті з військовим керівництвом. Його завдання – робити все, "щоб захистити, перш за все, наших людей".

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