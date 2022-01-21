Дорога здалася дуже далекою: під Рівним хлопець поцупив трактор, щоб під’їхати додому

Крадія знайшли і йому "світить" покарання.
У Рівненській області чоловік поцупив чужий трактор, щоб швидше дістатися додому. Дорогою він не впорався з кермуванням, потрапив у ДТП і таки пішов додому пішки.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Рівненській області.
Інцидент стався учора, 20 січня. 39-річний чоловік заявив про крадіжку в нього трактора.
Як виявилося згодом, 21-річний житель села Масевичі випивав з другом біля магазина. Близько 21 години вечора вони мали розійтися. Парубку дорога додому здалася дуже далекою, тож вирішив роздобути якийсь транспорт. Він згадав, що неподалік живе його знайомий, у якого є трактор, тож він вирішив викрасти транспорт і рушити на ньому додому, що власне й зробив.
Дорогою він не впорався з кермуванням і злетів у кювет. Хлопець залишив трактор і пішов додому пішки.
Трактор повернули власнику, а раніше судимому 21-річному жителю Масевичів тепер загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що в м. Червоноград Львівської області до 4 років позбавлення волі засудили чоловіка, який протягом трьох місяців крав із супермаркетів продукти харчування. Під час останньої крадіжки він побився з охоронцем супермаркету через булку за 6,5 грн.
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