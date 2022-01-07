Дороге тепло: хто і за що надіслав жителям Дніпра квитанції з шаленими сумами

Дороге тепло: хто і за що надіслав жителям Дніпра квитанції з шаленими сумами

Люди платити величезні суми в платіжках не збираються.

Найвищий у Дніпрі й один із найбільших в Україні. Такий тариф на тепло випав на долю чотирьох двоповерхівок обласного центру. Мешканців шокували квитанції, їх навіть субсидія не покриває. А наступного опалювального сезону тепло в цих будинках планують взагалі не вмикати.

Про це йдеться 7 січня у сюжеті ТСН.19:30.

Серед приватних обійсть притулились чотири двоповерхові будинки. Від листопада тариф на опалення в них - 80 гривень за квадратний метр.

“Якщо було 40 грн за метр, то теперь 80, і це просто нереальна сумма, щоб все платити”, - сказала Інна Самєдова, містянка.

Про нову ціну на опалення мешканці дізнались з платіжок за листопад. Зарадити тут би могла субсидія, однак такий тариф вона не покриває.

Про високий тариф не попереджали, а от що наступного року опалення взагалі вимкнуть, писали в оголошеннях. Міська влада вимагає, щоб мешканці перейшли на автономку. Щоправда, за відсутності боргів і наявності кругленької суми.

Тариф дійсно максимальний, бо опалювати ці двоповерхівки дорого, пояснюють у компанії. Мешканцям будинків радять не зволікати і встановлювати автономне опалення. Тим більше, що міськрада ці витрати компенсує. Але до цього жителям доведеться вкласти власні кошти.

Люди ж налаштовані рішуче. Платити величезні суми в платіжках не збираються. Добиватимуться зустрічі з міською та обласною владою. Якщо це не дасть результату - кажуть, перекриватимуть дорогу.

У Дніпрі мешканці кількох двоповерхівок мають платити за тепло за дуже високим тарифом | Новини України

Як повідомлялося, в Офісі президента заявили, що опалювальний сезон 2021-22 буде без перебоїв і підвищення тарифів, керуючись Меморандумом, який раніше підписали між Кабінетом міністрів, Офісом президента, місцевою владою і "Нафтогазом України".

Автори: Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпро ТСН 1+1

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