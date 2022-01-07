Дороге тепло: хто і за що надіслав жителям Дніпра квитанції з шаленими сумами

Люди платити величезні суми в платіжках не збираються.
Найвищий у Дніпрі й один із найбільших в Україні. Такий тариф на тепло випав на долю чотирьох двоповерхівок обласного центру. Мешканців шокували квитанції, їх навіть субсидія не покриває. А наступного опалювального сезону тепло в цих будинках планують взагалі не вмикати.
Про це йдеться 7 січня у сюжеті ТСН.19:30.
Серед приватних обійсть притулились чотири двоповерхові будинки. Від листопада тариф на опалення в них - 80 гривень за квадратний метр.
“Якщо було 40 грн за метр, то теперь 80, і це просто нереальна сумма, щоб все платити”, - сказала Інна Самєдова, містянка.
Про нову ціну на опалення мешканці дізнались з платіжок за листопад. Зарадити тут би могла субсидія, однак такий тариф вона не покриває.
Про високий тариф не попереджали, а от що наступного року опалення взагалі вимкнуть, писали в оголошеннях. Міська влада вимагає, щоб мешканці перейшли на автономку. Щоправда, за відсутності боргів і наявності кругленької суми.
Тариф дійсно максимальний, бо опалювати ці двоповерхівки дорого, пояснюють у компанії. Мешканцям будинків радять не зволікати і встановлювати автономне опалення. Тим більше, що міськрада ці витрати компенсує. Але до цього жителям доведеться вкласти власні кошти.
Люди ж налаштовані рішуче. Платити величезні суми в платіжках не збираються. Добиватимуться зустрічі з міською та обласною владою. Якщо це не дасть результату - кажуть, перекриватимуть дорогу.
Як повідомлялося, в Офісі президента заявили, що опалювальний сезон 2021-22 буде без перебоїв і підвищення тарифів, керуючись Меморандумом, який раніше підписали між Кабінетом міністрів, Офісом президента, місцевою владою і "Нафтогазом України".
Автори: Анастасія Невірна, Владислав Комишин, Дніпро ТСН 1+1
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