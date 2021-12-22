Дороги та застосунок "Дія": українці назвали найбільші покращення за 2021 рік

Більшість респондентів також вказали на відсутність змін в таких сферах, як стабільність курсу гривні та свобода слова і демократія.

Найбільшими покращеннями за рік українці назвали стан доріг та застосунок "Дія".

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 16-18 грудня.

Так, понад 60% респондентів відзначили покращення протягом останнього року стану доріг. Позитивні зрушення у цифрових технологіях в державній сфері (застосунок "Дія") відзначили майже половина опитаних (28% не змогли оцінити).

Покращення міжнародного іміджу України побачили 20% респондентів (28% – відсутність змін, 40% – погіршення), про покращення у безпеці на дорогах заявили 19% опитаних (34% – відсутність змін, 41% – погіршення), якості медичного обслуговування – 17% (31% – відсутність змін, 45% – погіршення), якості освіти – 12% (28% – відсутність змін, 40% – погіршення).

Водночас близько половини опитаних не побачили змін за рік у боротьбі з корупцією (37% заявили про погіршення) та вирішенні питання війни на Донбасі (34% заявили про погіршення). А 80% відчули погіршення в ситуації з тарифами на комунальні послуги, 90% - з цінами на основні товари і ліки. Також близько половини опитаних побачили погіршення у можливості знайти роботу (29% – відсутність змін, 11% – покращення) та якості житлово-комунальних послуг (37% – відсутність змін, 9% – покращення).

Соціологічна група "Рейтинг" провела опитування 16-18 грудня. Було опитано методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв`ю з використанням комп`ютера) 2,5 тис. респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не більше 2,0%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за рік українці стали більш песимістичними. Так, лише третина українців вважають, що наступний 2022 рік буде кращим за поточний. Так, згідно з результатами опитування "Рейтингу" за 14-16 грудня, лише 31% українців вважають, що прийдешній 2022 рік буде кращим, ніж попередній. Ще третина думають, що нічого не зміниться, стільки ж вважають, що наступний рік буде гіршим, ніж 2021.