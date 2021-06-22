Дорогу Єдності, відновлену в ході "Великого будівництва", випробують ретро-автомобілі

У виставці-пробігу візьмуть участь 20 ретро-автомобілів.

На відновленій у Дніпропетровській області ділянці дороги М-30 Стрий - Ізварине, що отримала назву Дорога Єдності, 2 липня пройде автопробіг ретро-автомобілів. Про це у Facebook повідомляє Служба автомобільних доріг Дніпропетровської області.

Старт запланований на 12-00 від скульптури «Бик», що розташована на 186 кілометрі колишньої траси міжнародного значення М-04 Знам'янка - Луганськ - Ізварине. Її, як і трасу М-12 Стрий - Тернопіль - Кропивницький - Знам'янка, наприкінці квітня уряд об'єднав у Дорогу Єдності М-30.

Загальна протяжність траси М-30 становить 1400 км, її відкриття після відновлювальних робіт заплановано до Дня незалежності.

У межах Дніпропетровської області в рамках програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» відновлено вже 45 кілометрів траси міжнародного значення М-30.

Нагадаємо, до Дня незалежності заплановано також відкриття Південного обходу Дніпра, першої в історії обласного центру об'їзної дороги. Про це раніше заявив заступник керівника Офісу Президента, координатор програми «Велике будівництво» Кирило Тимошенко.

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