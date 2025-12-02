"Дорога смерті": на Сумщині судитимуть посадовців, чия бездіяльність забрала життя двох молодих військових

Авто військових злетіло у річку / © Сумська обласна прокуратура

Реклама

На Сумщині судитимуть двох посадовців місцевого облавтодору, бездіяльність яких призвела до загибелі двох молодих військових.

Про це передає Сумська обласна прокуратура.

За словами правоохоронців, «дорожники» повинні були встановити перед мостом через річку Сейм, який окупати підірвали на початку повномасштабного вторгнення, огородження та дорожні знаки, які попереджають водіїв, що дорожнє полотно обірване.

Реклама

Однак через їхню бездіяльність упродовж 5 місяців так і не було встановлено ні огородження, ні дорожніх знаків.

Саме через відсутність заборонених знаків та огородження автівка військовослужбовців у нічний час злетіла в річку. Інцидент стався у ніч на 14 вересня 2022 року. Тоді загинули двоє захисників — 22-річний водій та 23-річний пасажир.

© Сумська обласна прокуратура

Наразі досудове розслідування вже завершене, обвинувальний акт скеровано до суду.

Раніше повідомлялося, що у жахливій ДТП на Львівщині загинули четверо військових.