Елітні квартири і басейни за бюджетні кошти: скандал із "Енергоатомом" набирає обертів

Корупційні гроші / © НАБУ

В рамках операції “Мідас” детективи НАБУ та САП встановили ключову фігуру масштабної корупційної схеми в “Енергоатомі” — чоловіка на прізвисько Карлсон.

За даними НАБУ, саме він контролював так звану “пральню”, де відмивалися гроші, отримані злочинним шляхом.

З помешкання на верхніх поверхах будинку на вул. Грушевського у Києві Карлсон розподіляв готівку, координував фіктивне працевлаштування та вплив на посадовців центральних органів влади для власної вигоди — зокрема в енергетичній та оборонній сферах.

Детективи зафіксували його розмови, де він дає точні вказівки щодо фінансових потоків, контролює витрати на будівництво і стежить за “безпекою” операцій, попередньо передбачаючи увагу НАБУ.

За даними нардепа Ярослава Железняка, Карлсон — це бізнесмен Тимур Міндіч.

Народний депутат Ярослав Железняк зазначив, що на отримані від схеми кошти,

ймовірно, фінансується будівництво елітних об’єктів, зокрема ЖК “Династія” та приватні будинки у Козині.

Фрагменти прослуханих розмов показують, як Карлсон погоджує виплати сотень тисяч гривень на будівельні роботи та інші витрати, обговорює борги та контроль над фінансовими потоками, при цьому постійно підкреслює ризик розкриття справи НАБУ.

На отриманих записах розмов чутно наступне:

“Мені будівельникам треба віддати сто вісімдесят, що на будівництво сто вісімдесят, їм сімдесят це утеплення фасаду, басейн…”

На що голова злочинної організації Карлсон відповідає:

“Скажи тобі треба триста тисяч дати, ну в мене немає триста з собою просто. Добре, давай на понеділок триста тисяч тобі, триста п'ятдесят”.

Більше деталей розслідування — у матеріалі НАБУ.

Керівник групи детективів НАБУ Олександр Абакумов розповів, яку суму вилучили під час обшуків у фігурантів справи.