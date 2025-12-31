ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Укрaїнa
492
1 хв

Дороги на Буковель засипало снігом: транспорт застряг у заметах (відео)

Справжня зима принесла проблеми водіям на заході України.

Дар'я Щербак
Снігопад

Снігопад / © Pexels

Івано-Франківську область накрили потужні снігопади, що суттєво ускладнило ситуацію на автошляхах регіону. кладна обстановка спостерігається на напрямках, що ведуть до гірськолижних курортів, зокрема до Буковелю.

Про це пишуть місцеві ЗМІ.

Негода вже встигла паралізувати рух громадського транспорту. В селі Угринів Івано-Франківського району у снігову пастку потрапив рейсовий автобус.

Транспортний засіб застряг у глибоких кучугурах, ледь виїхавши на маршрут. Водій не зміг самотужки впоратися із заметами, тому на місце події довелося викликати бригаду рятувальників.

Нагадаємо, у високогір’ї Карпат наприкінці грудня різко погіршилися погодні умови. На горі Піп Іван температура опустилася до –17 градусів, спостерігається сніг, сильний вітер і обмежена видимість. Рятувальники ДСНС попереджають про серйозну небезпеку для туристів та закликали дотримуватися правил безпеки в горах.

