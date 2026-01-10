- Дата публікації
Дороги знову відкрили: у яких областях зняли обмеження руху транспорту
Раніше кілька областей накрила сильна негода: сильна хуртовина паралізувала дороги.
Через хуртовини та ожеледицю запроваджувалися тимчасові обмеження руху транспорту в різних областях України. Обмеження стосувалися вантажних та великогабаритних транспортних засобів.
Яка ситуація станом на ранок 10 січня повідомили у пресслужбі Державної служби з безпеки на транспорті.
“Знято тимчасове обмеження руху великовагових транспортних засобів, запроваджене через негоду від 8 січня на ділянках автомобільних доріг загального користування державного значення у кількох областях”, наголосили в «Укртрансбезпеці».
Йдеться про шляхи у Рівненській, Волинській, Житомирській та Львівській областях:
М-06 Київ – Чоп на ділянці км 258+513 – км 432+877 у Рівненській області.
М-06 Київ – Чоп на ділянці км 68+340 – км 258+513 у Житомирській області.
M-06 Київ – Чоп на ділянці 432+877– км 487+000 У Львівській області.
Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне: км 130+070 – км 156+733 у Рівненській області.
Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне від км 94+376 до км 130+070 на Волині.
Нагадаємо, 8-9 січня сніговий "апокаліпсис" накрив Україну. На Одещині з заметів витягли десяток автівок та дві «швидкі», на Вінниччині та Черкащині дерева заблокували траси, у західних областях хуртовина паралізувала дороги державного значення.