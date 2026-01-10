ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
535
Час на прочитання
1 хв

Дороги знову відкрили: у яких областях зняли обмеження руху транспорту

Раніше кілька областей накрила сильна негода: сильна хуртовина паралізувала дороги.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Зимова дорога.

Зимова дорога. / © Associated Press

Через хуртовини та ожеледицю запроваджувалися тимчасові обмеження руху транспорту в різних областях України. Обмеження стосувалися вантажних та великогабаритних транспортних засобів.

Яка ситуація станом на ранок 10 січня повідомили у пресслужбі Державної служби з безпеки на транспорті.

“Знято тимчасове обмеження руху великовагових транспортних засобів, запроваджене через негоду від 8 січня на ділянках автомобільних доріг загального користування державного значення у кількох областях”, наголосили в «Укртрансбезпеці».

Йдеться про шляхи у Рівненській, Волинській, Житомирській та Львівській областях:

  • М-06 Київ – Чоп на ділянці км 258+513 – км 432+877 у Рівненській області.

  • М-06 Київ – Чоп на ділянці км 68+340 – км 258+513 у Житомирській області.

  • M-06 Київ – Чоп на ділянці 432+877– км 487+000 У Львівській області.

  • Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне: км 130+070 – км 156+733 у Рівненській області.

  • Н-22 Устилуг – Луцьк – Рівне від км 94+376 до км 130+070 на Волині.

Нагадаємо, 8-9 січня сніговий "апокаліпсис" накрив Україну. На Одещині з заметів витягли десяток автівок та дві «швидкі», на Вінниччині та Черкащині дерева заблокували траси, у західних областях хуртовина паралізувала дороги державного значення.

