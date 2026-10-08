"Дорослі окремі відповіді скоро отримають": Зеленський прокоментував удар по дата-центру "Яндекса"

Президент України Володимир Зеленський / © Володимир Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна відповідає на російські удари по інфраструктурі, зокрема на атаки по українських дата-центрах. Так він прокоментував запитання про нічний удар по дата-центру «Яндекса» та можливий початок операції зі знищення російських дата-центрів.

Про це йшлося у коментарі Зеленського після розмови з керівником СБУ Олександром Покладом.

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“Ми точно теж можемо. Ми завжди відповідаємо дзеркально. Дата-центри, ви всі знаєте, вони били і б’ють по наших дата-центрах. Ми відповіли їм. Всі деталі не можу сказати», — заявив Зеленський.

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Водночас президент не уточнив, чи йдеться про початок окремої системної операції проти російських дата-центрів, і не розкрив деталей щодо проведених ударів.

Зеленський: Україна не відповідатиме по дітях

Говорячи про російські атаки по українських містах, Зеленський сказав про удар по Прилуках. За його словами, внаслідок трагедії загинули 22 людини, серед них п’ятеро дітей, ще 54 людини були поранені, зокрема семеро дітей.

«Сьогодні я був у Прилуках, страшна трагедія, 22 людини вони вбили, 54 поранені, 5 дітей мертві. Просто трагедія. Страшна трагедія, ще 7 діточок вони поранені», — сказав президент.

Він також згадав атаку по Краматорську, заявивши, що там загинули десятки людей.

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Після цього, за словами Зеленського, він мав розмову з генералом Олександром Покладом.

Президент наголосив, що Україна не буде відповідати ударами по дітях.

«Я скажу вам відверто, Україна безумовно, безумовно не відповідає дітям. Не відповідає і ніколи цього не буде робити», — заявив Зеленський.

Водночас він анонсував удари у відповідь по інших цілях, не розкриваючи подробиць.

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«А ось дорослі окремі відповіді скоро отримають. Без деталей», — сказав президент.

Відомо, що Росія боїться ударів по дата-центрах. Так, «Яндекс» приховав у своєму картографічному сервісі чотири дата-центри Yandex Cloud у Росії. Один із цих об’єктів 8 жовтня зазнав атаки, після якої його роботу призупинили.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готує відповідь на нову хвилю російської ескалації.

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