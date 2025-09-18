Дорослий чоловік зґвалтував 10-річну дитину на Вінниччині: що з ним зробили

Дитина / © pixabay.com

У Вінницькій області 45-річний чоловік зґвалтував 10-річну дитину. Поліція вже затримала зловмисника і тепер йому загрожує від 10 років у в’язниці або ж довічний термін.

Про це повідомила поліція Вінницької області.

Про скоєний щодо малолітньої дитини злочин 16 вересня до поліції повідомив батько жертви. Правоохоронці одразу затримали 45-річного чоловіка, який міг скоїти цей злочин, та провели з ним необхідні слідчі дії.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за кримінальною статтею про зґвалтування. На час досудового розслідування суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Чоловікові загрожує до 15 років ув’язнення або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше у вересні у Хмельницькій області двоє чоловіків жорстоко зґвалтували неповнолітню дівчину. Зловмисники скористалися безпорадним станом жертви. Їх затримали та взяли під варту.

У Кіровоградській області нещодавно до 10,5 року ув’язнення засудили чоловіка, який зґвалтував малолітню школярку. За даними слідства, дівчинка втекла з дому та попросила зловмисника допомогти знайти роботу, однак замість цього він жорстоко зґвалтував її у своєму авто. Під час суду обвинувачений визнав свою провину та висловив каяття.