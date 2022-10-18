Дорожники встановлюють перший чеський міст, який з'єднає Балаклію та Харків

У Харківській області почали монтувати один із металевих мостів, які передала Україні Адміністрація державних матеріальних резервів Чехії.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у своєму Facebook.

За його словами, 36-метрова переправа буде влаштована біля Балаклії. Тимчасовий міст допоможе з’єднати деокуповане місто із Харковом автошляхом Р-78.

"Відкрити рух мостом плануємо вже у листопаді. Рух на ньому буде реверсний, однак навіть така переправа значно спростить транспортний зв’язок зі звільненим містом", — зазначив Кубраков.

Крім того, під час роботи на мосту активно триває розчистка на державних та комунальних дорогах Харківщині. Від моменту деокупації області у вересні, встигли прибрати 414,4 км автомобільних доріг державного значення та 24,2 км комунальних доріг Балаклії, Ізюму та Куп’янська.

"Попри обстріли роботи на деокуповаій Харківщині не зупиняються 24/7. Разом із військовими нам вдалося влаштувати 7 тимчасових переправ, ще на 6 тривають роботи і вони запрацюють найближчим часом. З вересня в області працюють близько 300 дорожніх робітників на основних транспортних коридорах Харківщини. Слідом за саперами вони розбирають завали, розчищають дороги, вивозять спалену військову техніку, ремонтують покриття", — розповів Кубраков.

Нагадаємо, ЗСУ наближаються до кордонів Харківської області, що відкриває шлях до Кремінної — населеного пункту, який є стратегічним у шляху до деокупації Луганщини.

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