Дорожники встановлюють перший чеський міст, який з'єднає Балаклію та Харків

Тимчасовий чеський міст допоможе з’єднати Балаклію із Харковом автошляхом Р-78.
У Харківській області почали монтувати один із металевих мостів, які передала Україні Адміністрація державних матеріальних резервів Чехії.
Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков у своєму Facebook.
За його словами, 36-метрова переправа буде влаштована біля Балаклії. Тимчасовий міст допоможе з’єднати деокуповане місто із Харковом автошляхом Р-78.
"Відкрити рух мостом плануємо вже у листопаді. Рух на ньому буде реверсний, однак навіть така переправа значно спростить транспортний зв’язок зі звільненим містом", — зазначив Кубраков.
Крім того, під час роботи на мосту активно триває розчистка на державних та комунальних дорогах Харківщині. Від моменту деокупації області у вересні, встигли прибрати 414,4 км автомобільних доріг державного значення та 24,2 км комунальних доріг Балаклії, Ізюму та Куп’янська.
"Попри обстріли роботи на деокуповаій Харківщині не зупиняються 24/7. Разом із військовими нам вдалося влаштувати 7 тимчасових переправ, ще на 6 тривають роботи і вони запрацюють найближчим часом. З вересня в області працюють близько 300 дорожніх робітників на основних транспортних коридорах Харківщини. Слідом за саперами вони розбирають завали, розчищають дороги, вивозять спалену військову техніку, ремонтують покриття", — розповів Кубраков.
Нагадаємо, ЗСУ наближаються до кордонів Харківської області, що відкриває шлях до Кремінної — населеного пункту, який є стратегічним у шляху до деокупації Луганщини.
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