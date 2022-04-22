Дорожники зводять ще одну тимчасову переправу на трасі Р-69 Київ-Чернігів

Дорожники зводять ще одну тимчасову переправу на трасі Р-69 Київ-Чернігів

На дорозі Р-69 Київ – Чернігів почалося зведення вже другої тимчасової переправи поруч зі зруйнованим російськими військами мостом.

На об'єкті працюватиме техніка, яка щойно завершила зведення переправи на іншій локації цієї ж дороги. Дорожники вже почали влаштовувати насип тимчасової об'їзної дороги, повідомили в Укравтодорі.

Внаслідок бойових дій проти російських окупаційних військ, що тривали на Чернігівщині понад місяць, було пошкоджено 626 км державних доріг та 20 мостів.

«У квітні дорожнє господарство області відновило роботу. Зараз працюємо над забезпеченням проїзду по основних транспортних коридорах», - зазначили у Держагентстві автомобільних доріг.

Після деокупації Чернігівщини в області вже було відновлено проїзд біля чотирьох зруйнованих споруд, ще на трьох штучних спорудах роботи тривають.

Одночасно проводиться також прибирання доріг, яке дорожники здійснюють одразу після розмінування.

Наразі, за даними Укравтодору, лад наведений вже на 52 кілометрах доріг державного значення, зокрема, на трасах М-01, Н-27 та Р-56. На дорогах, що ведуть до Києва, дорожники вже розпочали ямковий ремонт.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що у Бучі, яку було звільнено від військ держави-терориста росії, у будинках вже почали встановлювати нові вікна.