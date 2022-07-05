"Доручив Генштабу доповісти" – Зеленський про обмеження для військовозобов'язаних

Зеленський закликав Генеральний штаб надалі не ухвалювати без нього подібних рішень і пообіцяв "розібратися" з цим питанням.
Президент Володимир Зеленський прокоментував рішення Генштабу ЗСУ про обмеження пересування країною військовозобов'язаних чоловіків.
Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері 5 липня.
"Сьогодні в суспільстві виникло багато суперечок щодо рішення Генштабу ЗСУ про отримання певних дозволів для військовозобовʼязаних, призовників і резервістів. Я бачу, що є різні оцінки такого рішення, є нерозуміння та обурення у суспільстві", – зазначив Зеленський.
Президент доручив міністрові оборони Олексію Резнікову, начальнику Генштабу Сергію Шапталі і головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному завтра доповісти всі деталі стосовно рішення про затвердження порядку отримання дозволів для військовозобовʼязаних, призовників і резервістів.
"Прошу Генеральний штаб надалі не ухвалювати без мене подібних рішень", - наголосив Зеленський і пообіцяв українцям "розібратися" з цим питанням.
Раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що розробили Порядок надання дозволу українцям, які перебувають на військовому обліку у ТЦК та СП, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) від моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.
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