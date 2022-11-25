Дощ і сніг: прогноз погоди в Україні на останні вихідні осені, 26-27 листопада

У суботу та неділю буде хмарно.

Вихідні, 26-27 листопада, в Україні будуть переважно вологими, подекуди очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, у суботу, 26 листопада, в країні, крім сходу та північного заходу, 27 листопада на Лівобережжі очікуються дощ та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу.

26 листопада в західних областях туман, у північних - подекуди налипання мокрого снігу, на заході та півночі країни на дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 3° тепла, на Закарпатті, у південних та східних областях 1-7° тепла, вдень в Криму до плюс 10°.

У Києві 26-27 листопада також ітимуть дощ та мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень близько 0°.

Як прогнозує синоптикиня Наталія Діденко, 26-27 листопада в Україні переважатиме волога погода з періодичними опадами. Практично повсюди вночі та вранці тумани. У Києві 26-27 листопада буде тепло, 0-2° тепла. Періодично випадатиме чи пролітатиме дощ або мокрий сніг. Ожеледиця.

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Більше того, за словами Діденко, найближчим часом сильного холоду не видно, а зниження температури до України прийде від 1 грудня - на 2-4°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Стас Щедрін розповів, якою в Україні буде зима та які зимові місяці принесуть найбільше холоду та морозів. Інший народний синоптик Володимир Деркач натомість повідомляв, що перший місяць зими буде мінливим - похолодання чергуватиметься з відлигами.

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