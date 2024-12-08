Дощ, мокрий сніг і аномальні +14 у грудні: прогноз погоди в Україні на тиждень

В Україні від 9 до 15 грудня очікуються складні погодні умови - мокрий сніг, дощ та ожеледь.

Про це повідомив "Укргідрометцентр".

У понеділок, 9 грудня, вночі місцями у західних областях, вдень також у південних та центральних регіонах пройдуть помірні опади переважно у вигляді дощу. У Карпатах та на Прикарпатті сильний мокрий сніг з дощем, у високогірній частині хуртовини. У північних та східних областях переважно без опадів. Вітер східної чверті, 7-12 м/с, у південно-західній частині місцями пориви, 15-20 м/с; на Закарпатті змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1...+4°, вдень +2...+7°; у південній частині та у Криму вночі +5…+10°, вдень +8…+13°.

У вівторок, 10 грудня, на всій території України очікується нестійка та волога погода. Пройдуть помірні опади на заході та півночі у вигляді мокрого снігу, на решті території у вигляді дощу та мряки, на півдні вдень часом сильні дощі, можливі грози. У окремих регіонах країни тумани, видимість 200-500 метрів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, на Правобережжі змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -1...+4°, вдень +1...+6°; у південній частині та у Криму вночі +6…+11°, вдень +9…+14°, у Карпатах близько 0°.

У середу, 11 грудня, у більшості областей України пройдуть помірні опади переважно у вигляді дощу, місцями з мокрим снігом. Лише у західній частині переважно без опадів. Подекуди по країні можливі тумани. Вітер змінних напрямків, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+4°, вдень +2...+7°; у південній частині та у Криму протягом доби +7…+12°, у Карпатах -2…-7°.

У четвер, 12 грудня, вночі у більшості областей очікується невеликий дощ із переходом у мокрий сніг, вдень опади збережуться лише на сході та у Приазов'ї. На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах -1…+4°, на крайньому півдні місцями +5…+7°.

У п'ятницю, 13 грудня, очікується мінлива хмарність, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме 0...-5°, у Карпатах -7...-12°; вдень -3...+2°.

У суботу, 14 грудня, в Україні утримається погода без опадів, лише вдень у Карпатах та на Закарпатті очікується мокрий сніг та дощ, місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1...-6°, у східній частині та у Карпатах -5...-10°; вдень -1...+4°, на півдні +5...+7°.

У неділю, 15 грудня, в Україні очікується нестійка погода. Пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер південний, із переходом на західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -2...+3°, вдень +1...+6°, на півдні та у Криму +5...+10°.

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