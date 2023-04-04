Дощ, мокрий сніг та невелике потепління: прогноз погоди в Україні на 5 квітня

У деяких областях України попереджають про опади ти сильні пориви вітру.
У середу, 5 квітня, погода у більшості областей України буде теплою, однак з великою кількістю опадів на заході, там також можливий мокрий сніг.
Про це повідомляє Укгідрометцентр.
У Житомирській та Вінницькій областях опади переважно у вигляді снігу, на дорогах місцями ожеледиця; температура вночі 0-6° морозу, в Карпатах до 10° морозу, вдень 0-6° тепла.
На решті території часом невеликий, місцями помірний дощ, найближчої ночі у південних областях місцями туман; температура вночі 2-8° тепла, вдень 6-12°, у східних та південно-східних областях 11-17°.
Вітер північних напрямків, 5-12 м/с у Карпатах та Криму, місцями пориви 15-20 м/с.
Погода у Києві та області
У Києві та Київській області 5 квітня синоптики прогнозують хмарну погоду, очікується дощ. Вітер північно-східний, 7-12 метрів на секунду.
Температура по області вночі 2-7°С тепла, вдень 7-12°С; у Києві вночі 3-5°С тепла, вдень 8-10°С.
Нагадаємо, синоптики попередили, що на Україну цього тижня сунуть циклони.
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