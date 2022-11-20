Дощ, мокрий сніг та плюсова температура: синоптикиня розповіла про погоду на 21 листопада

В Україні 21 листопада в деяких регіонах очікується налипання мокрого снігу, ожеледиця та рвучкий вітер.

У понеділок, 21 листопада до України прийде черговий південний циклон – очікуються дощ, мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця, ожеледь та рвучкий вітер.

Про це розповіла синоптикиня Наталя Діденко.

На заході та сході України завтра – переважно хмарно, без особливих опадів. Температура повітря на заході та півночі від 2 морозу до 2 тепла, у центральних областях – +8+14 градусів (на Вінниччині близько нуля), у східних областях +10+18 градусів, на півдні +15+20 градусів.

У Києві можливий мокрий сніг, льодяний дощ і дощ. Температура повітря коливатиметься близько нуля.

Фото: УНІАН

"Лише одягніться завтра тепліше, затишніше, візьміть парасолі, тримайтеся подалі від глибоких калюж, великих дерев, не вибігайте на темну дорогу без світловідбивних стрічок", - наголосила синоптикиня.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, коли до України прийдуть сильні морози.

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