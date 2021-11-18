Дощ, мокрий сніг та сильний вітер: прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 19 листопада

Дощ, мокрий сніг та сильний вітер: прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 19 листопада

У західних областях пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

У п'ятницю, 19 листопада, у деяких регіонах України очікується дощ з мокрим снігом.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні буде хмарно з проясненнями. У західних областях помірний дощ, температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10° тепла, в Карпатах мокрий сніг, температура вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°. На решті території вночі, крім півдня та сходу, місцями невеликий дощ з мокрим снігом, вдень помірний дощ. Температура вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла, у східних областях вночі 2-7° морозу, вдень 0-5° тепла. Вітер в Україні південно-західний, західний, 7-12 м/с, у західних областях пориви 15-20 м/с.

У Києві 19 листопада вночі очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, вдень помірний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 5-7° тепла.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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