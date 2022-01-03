Дощ, сильний вітер та штормове попередження: прогноз погоди на 4 січня

Дощ, сильний вітер та штормове попередження: прогноз погоди на 4 січня

Удень буде плюсова температура.

У вівторок, 4 січня, в Україні буде дощова погода з плюсовою температурою вдень.

Про це йдеться в прогнозі Українського гідрометцентру.

Удень у західних областях помірні дощі, в Карпатах, уночі і на північному сході країни з мокрим снігом.

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Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с, у західній частині, вночі і у східних областях пориви 15-20 м/с, у Карпатах 25-28 м/с.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - попереджає Укргідрометцентр.

Температура вночі 0-5 градусів тепла, на північному сході та в Карпатах 1-6 градусів морозу. Вдень 3-8 градусів тепла, на півдні Одещини до 11 градусів.

У Київській області 4 січня буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, удень без опадів. Вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5 градусів тепла, вдень 3-8 градусів. У Києві вночі 2-4 градуси тепла, вдень 5-7 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні на 4 січня 2022 року / Укргідрометцентр

Штормове попередження через сніголавинну небезпеку в Карпатах

Значна сніголавинна небезпека (третій рівень), у зв’язку з відлигою, очікується:

3-4 січня - на високогір’ї Закарпатської області, у горах Івано-Франківської області.

"Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Наполегливо радимо утриматись від походів на високогір'я!", - ідеться в повідомленні.

Помірна сніголавинна небезпека (другий рівень), у зв’язку з дощами та сніготаненням, очікується:

3-4 січня - у горах Чернівецької області.

3-5 січня - у середньогiр'ї Львівської області.

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