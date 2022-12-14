Дощ, сніг, а місцями і хуртовина: прогноз погоди в Україні на четвер, 15 грудня

У четвер, 15 грудня, в більшості областей Україні очікуються опади та поривчастий вітер.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, 15 грудня в північній частині країні очікується сніг, мокрий сніг, місцями пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина, у південній частині вдень дощ, подекуди з мокрим снігом, на решті території без істотних опадів.

На дорогах, крім сходу та південного сходу, місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, на Закарпатті та крайньому півдні країни близько 0°, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південних областях 2-7° тепла, в Криму до 10°.

У Києві 15 грудня очікується сніг, мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-18 м/с, хуртовина. Температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.

Як пише Наталія Діденко, у четвер в Україні сніг ітиме на заході та півночі, а дощ - на півдні. Водночас на сході буде сухо. Температура повітря протягом дня - від 2° морозу до 3° тепла.

У четвер повсюди, окрім західних областей, очікується сильний вітер, додає синоптикиня.

Нагадаємо, народний синоптик Станіслав Щедрін прогнозує в Україні різке потепління вже від 15 грудня. За його даними, плюсова погода протримається в країні до 20-22 грудня, а потім знов повернуться морози.

Раніше синоптики повідомили, що зима 2022-2023 буде теплою. Звісно, що періоди похолодання також будуть, однак вони будуть короткотривалими.

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