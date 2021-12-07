Дощ, сніг та ожеледиця на дорогах: прогноз погоди в Україні на середу, 8 грудня

Дощ, сніг та ожеледиця на дорогах: прогноз погоди в Україні на середу, 8 грудня

Завтра у високогiр'ї Iвано-Франкiвської областi через снігопади очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

У середу, 8 грудня, у більшості регонів України ітимуть дощі, на півночі та заході очікується сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні, крім південного сходу, дощ, у північних та Вінницькій областях з мокрим снігом, на заході країни переважно сніг. У північних, Вінницькій, Черкаській областях ожеледь, місцями налипання мокрого снігу, у західних, північних та Вінницькій областях на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-східний (у східних обаластях - південно-східний), 7-12 м/с. Температура у західній частині вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу, на півночі країни, Вінниччині та Закарпатті вночі та вдень від 2° тепла до 3° морозу, на решті території вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°, на Херсонщині та в Криму до 13° тепла.

У Києві 8 грудня очікується мокрий сніг та дощ, ожеледь. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура протягом доби 0-2° морозу.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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