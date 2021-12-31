Дощ зі снігом та ожеледь: якою буде погода у Херсоні в новорічну ніч

Дощ зі снігом та ожеледь: якою буде погода у Херсоні в новорічну ніч

Синоптики оголосили перший рівень небезпечності – жовтий.

На території Херсонської області очікується незначне потепління у новорічну ніч.

Про це повідомили у міській раді з посиланням на Херсонський обласний центр з гідрометеорології.

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“31 грудня на дорогах Херсонськї міської територіальної громади - ожеледиця. Перший рівень небезпечності – жовтий. Хмарно з проясненнями. Вдень невеликий дощ зі снігом, слабка ожеледь. Вітер південно-західний 5-10 м/с. Температура повітря вночі 5-7° морозу, вдень від 1 морозу до 1 тепла”,- йдеться в повідомленні.

1 січня 2022 року хмарно з проясненнями, вночі невеликий мокрий сніг, вдень невеликий дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер західний 7-12 м/с. Температура повітря вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.

Погода в Україні: на новорічні вихідні потеплішає по всій території країни

Тим часом синоптики дали новорічний прогноз погоди в Україні. Так, 31 грудня вночі у північних та центральних областях очікується невеликий сніг (на півдні та сході без істотних опадів), у західних областях, вдень в Україні невеликий сніг з дощем, місцями ожеледь. Температура вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°, у західних областях та в Криму вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 2-7° тепла.

1 січня у західних та південно-західних областях мокрий сніг та дощ, температура вночі та вдень 0-5° тепла, на решті території сніг, мокрий сніг, на півдні вдень з дощем, температура вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 3° тепла.

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