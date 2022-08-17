Дощі, грози, а місцями навіть град та шквали: прогноз погоди в Україні на четвер, 18 серпня

У четвер, 18 серпня, в Україні буде дощова погода, у більшості областей оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 18 серпня у південних, центральних та східних областях очікуються помірні короткочасні дощі з грозами, вдень місцями значні дощі, град та шквали 15-20 м/с, у північних, вдень і в західних областях місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер південний, у північних та західних областях північний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19°, на півдні до 21°, вдень 23-28°, у південно-східній частині та на Закарпатті 27-32°.

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18 серпня у південних, центральних та східних областях через грози, вдень місцями через зливи, град та шквали оголошено І рівень небезпечності, жовтий. 18-19 серпня у Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, 19 серпня і в Сумській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 18 серпня місцями ітиме короткочасний дощ. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 17-19°, вдень 26-28°.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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