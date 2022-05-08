Дощі, грози і навіть нічні заморозки: прогноз погоди в Україні на тиждень, 9-15 травня

Дощі, грози і навіть нічні заморозки: прогноз погоди в Україні на тиждень, 9-15 травня

Тиждень, 9-15 травня, в Україні буде дощовим, з невеличким похолоданням на початку та теплими вихідними.

Також в країні цього тижня переважатиме мінливо хмарна ​​​​​​погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, у понеділок, 9 травня, вночі у західних та північних областях місцями очікується невеликий дощ, вдень у центральних, східних областях та в у південній частині помірні короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°, у південній та східній частині і на Закарпатті 19-24°.

10-11 травня в країні буде переважно сухо, лише вдень 10 травня у східних та північно-східних областях ітимуть невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Температура 10 травня вночі 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, на півдні та Закарпатті 4-9° тепла, вдень 10-16°, 11 травня вночі 3-9°, на сході країни 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 13-19° тепла, на заході країни до 22°.

12-15 травня у північних, більшості західних (вдень 12 травня і центральних) областей також очікуються короткочасні дощі, місцями грози, на решті території без опадів. Температура вночі 7-13°, вдень 18-24°.

У Києві 9 травня вночі місцями ітиме невеликий короткочасний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 16-18°. 10-11 травня у столиці буде сухо. Температура 10 травня вночі 3-5° тепла, вдень 14-16°, 11 травня вночі 6-8° тепла, вдень 17-19°. 12-15 травня до Києва прийдуть дощі. Температура вночі 9-12°, вдень 18-22°.

Нагадаємо, раніше доктор географічних наук Світлана Бойченко зазначила, що цього року травнева погода буде теплішою, ніж торішня. У травні на українців чекають дощі, через що приходу раннього літа очікувати не варто, пише "УНІАН".

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