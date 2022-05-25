Дощі, грози та рвучкий вітер: прогноз погоди в Україні на четвер, 26 травня

У четвер, 26 травня, у більшості регіонів України оголошено І рівень небезпечності через грози та рвучкий вітер.

Погода буде мінливо хмарною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 26 травня вночі на Правобережжі, вдень в Україні, крім західних областей, очікуються короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний, на півдні та сході країни південно-західний, 5-10 м/с, вдень в Україні, крім Закарпаття, пориви 15-20 м/с. Температура вночі 9-14°, вдень 17-22°, у східних областях, на Закарпатті та півдні Одещини до 26°.

26 травня на Закарпатті та Прикарпатті, у Вінницькій Одеській та Миколаївській областях через грози, в Україні, крім Закарпаття, через сильний вітер оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Водночас у Волинській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Одеській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 26 травня також ітиме короткочасний дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень близько 20°. У столиці та області через рвучкий вітер також синоптики оголосили І рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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