Дощі, грози та спека: прогноз погоди на неділю, 14 серпня

У неділю в Україні на Правобережжі та в західних областях очікуються дощі, місцями з грозами, а на решті території без опадів і спека.

Уночі проти неділі, 14 серпня, на Правобережжі України, вдень у західних та південно-західних областях йтимуть короткочасні дощі, місцями грози. На решті території без опадів.

Такий прогноз Українського гідрометцентру.

Температура у західних областях уночі 13-18 градусів, удень 23-28 градусів. На решті території вночі 17-22 градуси, вдень 27-32 градуси, на сході країни 31-36 градусів.

Вітер переважно східний, 7-12 м/с.

У Київській області 14 серпня очікується мінлива хмарність. Уночі короткочасний дощ, удень без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура в області вночі 17-22 градуси, вдень 27-32 градуси.

У Києві вночі 18-20 градусів, удень 28-30 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 14 серпня 2022 року / Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди на вихідні, 13 та 14 серпня

Читайте також: