Дощі, холодно та вітряно: у яких регіонах України чекати на погіршення погоди

До України йде суттєве погіршення погоди.

Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко.

"Ускладнення погоди очікується впродовж суботи-неділі в західних, північних, центральних областях України - дощі, холодно та вітряно. На півдні дощі більш ймовірні у неділю, на сході України поки що без опадів", - зазначила вона.

Діденко додала, що у суботу-неділю, 10-11 вересня, у Києві очікується холодна вітряна погода із сильним дощем.

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Синоптикиня також наголосила, що напередодні зміни повітряних мас у людей, схильних до серцево-судинних недуг, гіпер- та гіпотоніків можливе погіршення самопочуття.

"Холодна дощова вітряна погода із важкими хмарами спробує загнати людей у такий самий похмурий настрій та апатію. Не треба) Це - лише осінь, ми це проходили безліч років і ще раз пройдемо. Попереду ще ж одне бабине літо, сонечко і коштовне осіннє тепло", - зазначає Діденко.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень 2022 року.

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