Дощі і тумани: у яких регіонах України 17 жовтня зіпсується погода

Дощі і тумани: у яких регіонах України 17 жовтня зіпсується погода

Дощитиме 17 жовтня лише місцями у південних регіонах.

Погода в Україні сьогодні, 17 жовтня, буде туманною, але переважно сухою. Утім, хоч опадів у неділю у більшості регіонів не прогнозують, Півдні можливі дощі.

Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.

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Температура повітря вдень сягне позначок від +8° С до +15° С. Найтепліше буде у південних регіонах України, прохолодніше - на Заході. У Карпатах очікується від +4° С до -1 ° С. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

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У Києві вдень синоптики обіцяють вдень від +10° С до +12° С. Неділя в українській столиці буде сухою. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.

В Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях і в Криму синоптики прогнозують дощ.

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Крім того, у більшості західних, Чернігівській та Сумській областях сьогодні буде густий туман, видимість становитиме 200 – 500 м. У зв'язку із сильним туманом оголошено I рівень небезпеки.

Синоптики також попереджають, що до 19 жовтня в Чернівецькій, Хмельницькій, Волинській, Тернопільській, Вінницькій, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежонебезпеки.

Укргідрометцентр

Раніше народний синоптик Леонід Горбань заявив, що цьогорічні перші заморозки і сніг в Україні слід очікувати вже в другій половині жовтня.

Тим часом, в Укргідрометцентрі розповіли, до якої зими готуватися українцям.

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