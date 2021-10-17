Дощі і тумани: у яких регіонах України 17 жовтня зіпсується погода

Дощитиме 17 жовтня лише місцями у південних регіонах.
Погода в Україні сьогодні, 17 жовтня, буде туманною, але переважно сухою. Утім, хоч опадів у неділю у більшості регіонів не прогнозують, Півдні можливі дощі.
Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.
Температура повітря вдень сягне позначок від +8° С до +15° С. Найтепліше буде у південних регіонах України, прохолодніше - на Заході. У Карпатах очікується від +4° С до -1 ° С. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
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У Києві вдень синоптики обіцяють вдень від +10° С до +12° С. Неділя в українській столиці буде сухою. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с.
В Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях і в Криму синоптики прогнозують дощ.
Крім того, у більшості західних, Чернігівській та Сумській областях сьогодні буде густий туман, видимість становитиме 200 – 500 м. У зв'язку із сильним туманом оголошено I рівень небезпеки.
Синоптики також попереджають, що до 19 жовтня в Чернівецькій, Хмельницькій, Волинській, Тернопільській, Вінницькій, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежонебезпеки.
Раніше народний синоптик Леонід Горбань заявив, що цьогорічні перші заморозки і сніг в Україні слід очікувати вже в другій половині жовтня.
Тим часом, в Укргідрометцентрі розповіли, до якої зими готуватися українцям.