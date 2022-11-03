Дощі на сході та до +16° на півдні і заході: прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 4 листопада

У п'ятницю, 4 листопада, на сході України дощитиме, а на півдні та заході буде доволі тепло як для листопада.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, 4 листопада вночі на Лівобережжі, вдень у східних областях очікується невеликий дощ, на решті території без істотних опадів. Вночі та вранці в західних та місцями в північних областях туман. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, в Карпатах та на Прикарпатті від 3° тепла до 2° морозу, вдень 6-11° тепла, на півдні та заході країни 12-16°.

У Києві 4 листопада буде без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 9-11°.

Як прогнозує Наталія Діденко, 4 листопада волога погода з періодичними дощами переважатиме на сході, півночі та місцями в центральних областях. На заході, в південній частині України, на Вінниччині опадів не очікується.

Температура повітря в п'ятницю за статусом залишиться без змін - найтепліше очікується у південній частині та на заході - 10-14°.

Субота та неділя, за прогнозом синоптикині, жодних серйозних дощів не принесе, вночі практично без "мінусів", денна температура повітря в Україні суттєво не зміниться (хіба що в неділю ще трохи похолоднішає).

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Нагадаємо, раніше народний синоптик Стас Щедрін повідомив, що після 4-6 листопада в Україні різко похолоднішає, а також повернуться опади у вигляді дощів та навіть снігу.

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