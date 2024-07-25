Дощі принесуть прохолоду: прогноз погоди на п'ятницю, 26 липня

П'ятниця буде в Україні температурно контрастною. Від +20 градусів на заході до +32 градусів на півдні та сході.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

26 липня в західних областях очікується +20+26 градусів. На півночі +26+30 градусів. На сході передбачається +29+32 градусів. У центрі +26+31. На півдні +29+32 градусів.

"Дощі з грозами пройдуть завтра в західній частині України, до вечора дійдуть до Житомирщини, Вінниччини, Одещини, Київщини. На решті території України — сухо та сонячно", — написала вона.

Погода в Києві

У Києві 26 липня очікується помірна спека, +27+29 градусів, часом до +30 градусів. Дощ можливий місцями ввечері в п'ятницю.

"У суботу-неділю в Україні буде сухо та спекотно. Температура повітря становитиме +28+33 градуси, у неділю на півдні +33+36 градусів. Наступного тижня в більшості областей України очікується відчутне послаблення спеки", — додала Діденко.

Нагадаємо, що сьогодні в Україні оголошено штормове попередження. Де вируватиме негода — читайте у новині.

Аномальна спека повертається! Прогноз погоди в Україні

Читайте також: