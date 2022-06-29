“Дощі, шквали та навіть смерчі”: синоптик прогнозує негоду в Україні в останній день червня

“Дощі, шквали та навіть смерчі”: синоптик прогнозує негоду в Україні в останній день червня

30 червня в Україні очікується різка зміна погоди.

В останній день червня в Україні різко зміняться погодні умови через значні температурні контрасти. Очікуються проливні дощі, шквали вітру та навіть смерчі.

Про це повідомила на своїй Facebook-сторінці синоптикиня Наталка Діденко.

"Спека, грози, похолодання, зірниці, блискавки, шквали, зливи, навіть смерчі - такі синоптичні герої завтра вийдуть на поклін завершального дня дебютного літнього місяця", - написала вона.

Найбільшу спеку синоптикиня прогнозує у західних областях України, де очікується максимально +30...+35 градусів. У східних областях повітря протягом дня прогріється до +23...+27 градусів. У більшості областей України у четвер спека нарешті послабне до +25...+30 градусів.

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"Через значні температурні контрасти від +35 до +25 градусів та через діяльність атмосферних фронтів у більшості областей України очікуються місцями (!) - зливи, грози, при грозах можливі локально град, шквали та навіть дрібномасштабні смерчі", - попередила Діденко.

Нагадаємо, раніше синоптикиня прогнозувала, що сильна спека в Україні у четвер, 30 червня, послабне.

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