Дощі, сніг та ожеледиця на дорогах: прогноз погоди в Україні на четвер, 24 листопада

Четвер, 24 листопада, в Україні буде переважно дощовим, через туман, ожеледь та ожеледицю на дорогах у більшості регіонів оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, 24 листопада в країні, крім сходу та південного сходу, очікується дощ, вранці в західних і північних областях мокрий сніг та дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиця, подекуди налипання мокрого снігу. Вітер східний з переходом у західних областях на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла, на півдні країни вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°, в Криму до 17°.

У Києві 24 листопада вранці ітиме мокрий сніг та дощ, ожеледь, на дорогах ожеледиця, подекуди налипання мокрого снігу, вдень переважно дощ. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3° морозу, вдень 2-4° тепла.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Стас Щедрін розповів, якою в Україні буде зима та які зимові місяці принесуть найбільше холоду та морозів. Інший народний синоптик Володимир Деркач натомість повідомляв, що перший місяць зими буде мінливим - похолодання чергуватиметься з відлигами.

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