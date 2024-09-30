Дощі та перший сніг: якою буде погода в останній день вересня

Погодні умови у понеділок зіпсуються.
В Україні 30 вересня пройдуть дощі. Очікується погіршення погодних умов.
Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.
Вітер буде північно-східний, 3-5 м/с.
На заході країни, зокрема в Житомирській, Вінницькій, Львівській, Закарпатській, Хмельницькій та Рівненській областях, пройдуть дощі, а в горах Карпат можливий перший сніг.
Вдень очікується температура в межах +12...15°C в західних областях і +18...25°C у східних.
У Київській області також буде сьогодні дощ. Температура коливатиметься від +15°C до 17°C.
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