Дощі та перший сніг: якою буде погода в останній день вересня

В Україні 30 вересня пройдуть дощі. Очікується погіршення погодних умов.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде північно-східний, 3-5 м/с.

На заході країни, зокрема в Житомирській, Вінницькій, Львівській, Закарпатській, Хмельницькій та Рівненській областях, пройдуть дощі, а в горах Карпат можливий перший сніг.

Вдень очікується температура в межах +12...15°C в західних областях і +18...25°C у східних.

У Київській області також буде сьогодні дощ. Температура коливатиметься від +15°C до 17°C.

Раніше синоптики дали прогноз на жовтень. Більше про це читайте у новині.

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