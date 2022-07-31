Дощі та потужний вітер: якою буде погода першого дня серпня

Опадів не передбачається лише у північних областях.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

Так, у більшості північних, Полтавській та Харківській областях 1 липня буде без опадів. На решті території можливі короткочасні дощі та грози. Вдень в окремих районах будуть град та шквали 15-20 м/с.

Вітер переважно східний 5-10 м/с. Температура вночі 13-18° в південній частині 15-20°; вдень 26-31°, в західних областях 21-25°.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що серпень 2022 року буде теплішим, ніж зазвичай. Температура повітря буде на 1,5-2° вищою за норму.

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