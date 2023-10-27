Дощі та сильні пориви вітру: які регіони 28 жовтня накриє негода

Сильні пориви будуть у Карпатах - 28-30 м/с.

В суботу, 28 жовтня, синоптики прогнозують в Україні дощі. Крім того, оголошено жовтий рівень небезпеки по всій країні.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

В Україні буде хмарно з проясненнями. У більшості областей помірні, а вночі у північній частині місцями значні дощі. На півдні, вдень на заході та в центрі - без істотних опадів. У регіонах пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с. Вночі та вранці в західних областях - місцями 25 м/с, а в Карпатах 28-30 м/с.

"28 жовтня в Україні пориви вітру 17-22 м/с, вночі та вранці в західних областях місцями 25 м/с, в Карпатах - 28-30 м/с; вночі у Волинській, Рівненській і Житомирській областях значний дощЮ I рівень небезпечності", - йдеться у повідомленні.

Температура повітря у південній частині країни вночі становитиме +12-17°, вдень - +19-24°. На заході та півночі країни вночі стовпчики термометрів покажуть 7-12° тепла, вдень - 10-15° тепла. На решті території країни вночі температура буде +9-14°, вдень - +13-18°.

Прогноз погоди в Україні на 28 жовтня / Фото: Укргідрометцентр

Погода в Києві

На Київщині буде хмарно з проясненнями. Помірний, вночі місцями по області значний дощ. В регіоні пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с.

Температура повітря вночі на Київщині буде +7-12°, вдень - 10-15°. У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть +10-12°, вдень - близько +12-14°.

Крім того, синоптики повідомляють про небезпечні метеорологічні явища на Київщині. "28 жовтня пориви вітру 17-22 м/с. I рівень небезпечності, жовтий", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, синоптикиня Наталія Птуха розповіла, якою буде зима цього року. За її словами, зимовий період цього року в Україні очікується менш інтенсивним, а період морозної погоди буде скороченим.

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