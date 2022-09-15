Дощі та спека на півдні: прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 16 вересня

Вночі та вранці виникатимуть тумани й серпанки, видимість може знижуватися до 300-500 метрів.

П'ятниця, 16 вересня, в Україні буде доволі теплою, але дощовою.

Про це повідомила синоптикиня Наталя Діденко.

"Спека завтра прийде у південну частину України - там очікується справжнє літо, протягом дня 25-29°, а на Херсонщині та в Криму подекуди ймовірно навіть до 30°. На решті території України максимальна температура повітря впродовж дня становитиме 17-22°, на сході до 24°", - прогнозує синоптикиня.

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Щодо опадів, то дощі в Україні випадатимуть практично повсюди, невеликі, максимум помірні, просто в різний час доби. Хіба що у південній частині буде сухо, аж ввечері на Запоріжжі пройде дощ, додала Діденко.

У Києві 16 вересня очікується тепла, хоча й хмарна погода. Стовпчики термометрів протягом дня піднімуться до 18-20°. Дощ можливий, проте невеликий, місцями.

Субота та неділя, за прогнозами Діденко, будуть в Україні хмарними та дощовими, лише в східних областях дощі малоймовірні.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди на вересень 2022 року.

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