Дощі та заморозки: синоптикиня попередила українців про погіршення погоди

В Україні 15 жовтня очікуються дощі та похолодання.



Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"У південній частині та у більшості центральних областей у вівторок обійдеться, скоріше, хмарністю чи й навіть проясненнями, тобто, серйозні опади навряд чи будуть", - написала вона.

Вітер буде північно-західний, помірний. Температура повітря очікується найвищою у південній частині, +13+18 градусів.

Найнижчою - у північній частині та в західній частині, +8+11 градусів. На решті території протягом дня +10+14 градусів.

У Києві у вівторок очікується часом дощ, помірний північно-західний вітер, буде холодно, вночі +7+9 градусів, вдень +10+12 градусів.

17, 18 та 19 жовтня у західних, північних та центральних областях України у нічні години ймовірні заморозки.

Раніше стало відомо, що в Карпатах випав сніг.

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