Дощі, у деяких регіонах з мокрим снігом: прогноз погоди в Україні на вівторок, 9 листопада

Дощі, у деяких регіонах з мокрим снігом: прогноз погоди в Україні на вівторок, 9 листопада

Вночі температура повітря опускатиметься до 0°.

У вівторок, 9 листопада, в Україні буде холодна, місцями дощова погода, у деяких регіонах можливий мокрий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра у південних та східних областях очікуються помірні дощі, вночі місцями значні дощі, в Карпатах, на Сумщині та Харківщині невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°, у південній частині вночі 4-9° тепла, вдень 6-11°.

У Києві 9 листопада буде без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 5-7°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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