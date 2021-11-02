Дощі, в Карпатах з мокрим снігом: прогноз погоди в Україні на середу, 3 листопада

Дощі, в Карпатах з мокрим снігом: прогноз погоди в Україні на середу, 3 листопада

У південних областях вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

У середу, 3 листопада, в Україні буде переважно дощова погода.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра вночі на всій території країни, вдень на Лівобережжі дощ, в Карпатах з мокрим снігом. Вночі та вранці у південних областях туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°, у південній частині вночі 5-10°, вдень13-18°, в Карпатах вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.

У Києві 3 листопада вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 10-12°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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