Дощі, в Карпатах з мокрим снігом: прогноз погоди в Україні на середу, 3 листопада

У південних областях вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).
У середу, 3 листопада, в Україні буде переважно дощова погода.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, за прогнозами синоптиків, завтра вночі на всій території країни, вдень на Лівобережжі дощ, в Карпатах з мокрим снігом. Вночі та вранці у південних областях туман. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°, у південній частині вночі 5-10°, вдень13-18°, в Карпатах вночі близько 0°, вдень 2-7° тепла.
У Києві 3 листопада вночі та вранці невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 10-12°.
Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.
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